Утонувший в Таиланде россиянин был застрахован в ERGO на 30 тысяч евро

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Гражданин России, погибший 18 октября у таиландского острова Пхукет во время купания в море, застрахован в компании ERGO на 30 тысяч евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика.
В релизе страховой компании говорится, что ERGO признала случай страховым и берет обязательства по доставке тела клиента в Россию на себя. В пресс-службе компании агентству уточнили, что расходы ERGO на репатриацию тела составят порядка 5,2 тысячи долларов.
"На данный момент урегулируется вопрос передачи тела с консульством в Таиланде, а также оформляются все необходимые для репатриации документы", — сообщается в релизе. Там же отмечается, что согласно информации, представленной в страховую компанию, застрахованный клиент утонул при неизвестных обстоятельствах.
Немецкая страховая группа ERGO – один из лидеров европейского страхования. Работает в более чем 30 странах по всему миру. Является прямым страховщиком одной из ведущих мировых страховых групп Munich Re Group. Опыт страховой деятельности группы – более 160 лет. В России компания ERGO работает более 25 лет и предоставляет широкий спектр услуг в области имущественного страхования и страхования жизни.