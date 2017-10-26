Утонувший в Таиланде россиянин был застрахован в ERGO на 30 тысяч евро

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Гражданин России, погибший 18 октября у таиландского острова Пхукет во время купания в море, застрахован в компании ERGO на 30 тысяч евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика.

"Страховая сумма по полису данного туриста — 30 тысяч евро", — сказали в пресс-службе.

В релизе страховой компании говорится, что ERGO признала случай страховым и берет обязательства по доставке тела клиента в Россию на себя. В пресс-службе компании агентству уточнили, что расходы ERGO на репатриацию тела составят порядка 5,2 тысячи долларов.

"На данный момент урегулируется вопрос передачи тела с консульством в Таиланде, а также оформляются все необходимые для репатриации документы", — сообщается в релизе. Там же отмечается, что согласно информации, представленной в страховую компанию, застрахованный клиент утонул при неизвестных обстоятельствах.

Как сообщалось ранее со ссылкой на СМИ Таиланда, 53-летний россиянин купался в зоне, обозначенной красными флажками, запрещающими купание. Октябрь в Таиланде — последний месяц сезона дождей, и в это время в районе Пхукета обычно бывает сильное волнение. Волны иногда достигают двух-трех метров и часто возникают неожиданно, сбивая с ног и утягивая на дно купающихся.

Немецкая страховая группа ERGO – один из лидеров европейского страхования. Работает в более чем 30 странах по всему миру. Является прямым страховщиком одной из ведущих мировых страховых групп Munich Re Group. Опыт страховой деятельности группы – более 160 лет. В России компания ERGO работает более 25 лет и предоставляет широкий спектр услуг в области имущественного страхования и страхования жизни.