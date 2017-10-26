Египетские министерства начнут переезжать в новую столицу в 2019 году

КАИР, 26 окт — РИА Новости. Египетские министерства начнут переезжать в новую строящуюся административную столицу летом 2019 года, заявил руководитель проекта Ахмед Заки Абдин.

"Переезд министерств начнется 30 июня 2019 года в соответствии с планом перевода сотрудников, который разрабатывает в настоящее время министерство планирования", — сказал Абдин, слова которого приводит в четверг египетская газета "Аль-Ахрам".

Он пояснил, что в Минпланировании также должны будут установить параметры, по которым будут приниматься решения о переводе различных департаментов министерств в новую административную столицу, так как часть сотрудников все-таки останутся работать на прежних местах.

Всего в строительство квартала министерств планируется вложить 35 миллиардов египетских фунтов (около 2 миллиардов долларов США), отметил руководитель проекта. При этом для переезжающих в строящийся город сотрудников будут возведены жилые кварталы, где они смогут на льготных условиях в рассрочку приобрести себе жилье.

В марте 2015 года министр жилищного строительства Мустафа Мадбули заявил, что Египет в ближайшие годы намерен построить новую административную столицу. Будущая столица Египта будет расположена в пустыне в 45 километрах к востоку от Каира. Строительство новой административной столицы связано с перенаселенностью 20-миллионного мегаполиса.

Территория новой столицы, куда переедут египетские министерства и ведомства, парламент, президентская администрация, высшие учебные заведения, дипломатические представительства, составит более 700 квадратных километров. Ожидается, что населять административный центр государства будут семь миллионов человек.

Стоимость первой очереди проекта составит 45 миллиардов долларов, и по первоначальным планам египетского правительства она должна была быть реализована к 2020 году.

Ранее китайская государственная инженерно-строительная корпорация China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) заключила контракт на 2,7 миллиарда долларов с Египтом на строительство объектов инфраструктуры в новой административной столице страны.