Москва призвала Минск ответственно рассмотреть дело журналистов Regnum

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МИД России призывает белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело троих белорусских журналистов, сотрудничавших с российским сайтом и обвиняемых в разжигании вражды, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Мы ознакомились с информацией о том, что дело о предъявлении белорусскими властями обвинений в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды к гражданам Белоруссии, которые сотрудничали с российскими информационными ресурсами… передано в Минский городской суд. Хотели бы призвать белорусскую сторону максимально ответственно подходить к рассмотрению данного уголовного дела, в строгом соответствии с взятыми на себя Белоруссией обязательствами, прежде всего в плане соблюдения свободы выражения мнений", — заявила Захарова на брифинге.

Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни". В конце августа официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова сообщила, что расследование уголовного дела против авторов Regnum близится к завершению.

Она отметила, что обвинение предъявлено тем фигурантам – Дмитрию Алимкину, Юрию Павловцу и Сергею Шиптенко. Алимкину предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса Белоруссии (разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни). Павловец и Шиптенко обвиняются по двум составам — это часть 1 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) и часть 3 статьи 130.

Представитель СК Белоруссии добавила, что в данном уголовном деле есть еще один фигурант — это Юрий Баранчик, в отношении которого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. По данным СК, он находится на территории России, туда направлены розыскные документы. Ему заочно также предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса.