Москва призвала Минск ответственно рассмотреть дело журналистов Regnum

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. МИД России призывает белорусскую сторону максимально ответственно рассматривать дело троих белорусских журналистов, сотрудничавших с российским сайтом и обвиняемых в разжигании вражды, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Скандал вокруг российского информационного агентства Regnum разгорелся в декабре 2016 года в связи с публикацией ряда материалов на белорусскую тему. Впоследствии правоохранители Белоруссии задержали трех авторов Regnum, которым было предъявлено обвинение по статье "разжигание расовой, национальной или религиозной вражды или розни". В конце августа официальный представитель Следственного комитета республики Юлия Гончарова сообщила, что расследование уголовного дела против авторов Regnum близится к завершению.
Представитель СК Белоруссии добавила, что в данном уголовном деле есть еще один фигурант — это Юрий Баранчик, в отношении которого заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск. По данным СК, он находится на территории России, туда направлены розыскные документы. Ему заочно также предъявлено обвинение по части 3 статьи 130 Уголовного кодекса.