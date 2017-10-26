Порошенко потребовал как можно скорее расследовать взрыв в Киеве

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко потребовал от правоохранителей как можно скорее расследовать взрыв возле офиса телеканала в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук.
Щиро бажаю одужання пораненим. Рішуче вимагаю від правоохоронців якнайшвидше розкрити цей кривавий і жорстокий злочин.— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 октября 2017 г.
"Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате взрыва у телеканала "Эспрессо". Искренне желаю выздоровления раненым. Решительно требую от правоохранителей как можно быстрее раскрыть это кровавое и жестокое преступление", — написал Порошенко в своем микроблоге в Twitter.