Захарова посоветовала Борису Джонсону надеть шапку-невидимку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москва предлагает министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы избежать попадания в объективы камер телеканала Russia Today в ходе своего предстоящего визита в российскую столицу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим только один выход – это какое-то подобие шапки-невидимки. Если у него ее нет, то я знаю, что у Russia Today парочка осталась. Поэтому, я думаю, что они могут такую предоставить. Других вариантов не попасть в кадр Russia Today, находясь на территории РФ, я не знаю", — сказала Захарова на брифинге.

Она предупредила, что российская сторона не сможет оградить главу британского МИД от внимания телеканала, потому что в таком случае пришлось бы не пустить Russia Today на мероприятия для СМИ. "А для нас это свято, как вы знаете. Мы относимся к правам СМИ присутствовать на массовых мероприятиях с большим уважением", — констатировала высокопоставленный российский дипломат.