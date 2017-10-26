Захарова посоветовала Борису Джонсону надеть шапку-невидимку

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Москва предлагает министру иностранных дел Великобритании Борису Джонсону воспользоваться "шапкой-невидимкой", чтобы избежать попадания в объективы камер телеканала Russia Today в ходе своего предстоящего визита в российскую столицу, заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она предупредила, что российская сторона не сможет оградить главу британского МИД от внимания телеканала, потому что в таком случае пришлось бы не пустить Russia Today на мероприятия для СМИ. "А для нас это свято, как вы знаете. Мы относимся к правам СМИ присутствовать на массовых мероприятиях с большим уважением", — констатировала высокопоставленный российский дипломат.