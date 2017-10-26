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В Париже открылась конференция о месте революции 1917 года в литературе

14:1526.10.2017
(обновлено: 14:19 26.10.2017)
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© РИА НовостиПерейти в фотобанкРеволюционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года. Архивное фотоРеволюционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года. Архивное фото
© РИА Новости
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ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Международная конференция "Первая мировая война и русская революция 1917 в российских и французских литературных источниках" открылась в четверг в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Трансляция выступления Владимира Путина на заседании клуба Валдай в Сочи. 19 октября 2017
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники конференции, которая продолжает череду памятных мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине Революции 1917 года, приехали в столицу Франции из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также из Италии и Великобритании.

Организаторами конференции стал Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.

Помимо докладов, связанных с творчеством Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока, Максимилиана Волошина и других авторов, в центр на набережной Бранли привезли также выставку книг "Россия в 1917 году".

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.

Штурм Зимнего в архивных кадрах
© РИА Новости / Яков БерлинерПерейти в фотобанкВ октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.Диорама художника Ефима Дешалыта Штурм Зимнего дворца. Центральный музей Революции СССР
© РИА Новости / Яков Берлинер
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В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкНакануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.Пулеметчик на защите Зимнего дворца. Октябрьские дни 1917 года
© РИА Новости
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Накануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкВо второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.Штурм Зимнего дворца 25 октября 1917 года. Кадр из фильма Октябрь. Режиссеры Сергей Эйзенштейн, Григорий Александров. 1927 год.
© РИА Новости
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Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкШтурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.Матросы-балтийцы, участники штурма Зимнего дворца в Петрограде в октябре 1917 года
© РИА Новости
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Штурм Зимнего начался лишь вечером, после того, как к дворцу прибыли матросы Балтийского флота из Гельсингфорса и Кронштадта.
© РИА Новости / Павел ЖуковПерейти в фотобанкШтурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.Один из руководителей штурма Зимнего дворца Владимир Антонов-Овсеенко. Снимок 1923 года.
© РИА Новости / Павел Жуков
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Штурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.
© РИА Новости / Александр КрасавинПерейти в фотобанкНаступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.Репродукция картины Штурм Зимнего Дворца. Художник Павел Соколов-Скаля
© РИА Новости / Александр Красавин
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Наступление большевиков на Зимний дворец началось в 21 час после холостого сигнального выстрела из Петропавловской крепости.
© РИА Новости / М. ГанкинПерейти в фотобанкВ 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.Крейсер Аврора на том же месте, откуда 25 октября 1917 года он дал залп, ставший сигналом к штурму Зимнего дворца
© РИА Новости / М. Ганкин
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В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.Юнкера в Зимнем дворце. Петроград, 1917 год
© РИА Новости /
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Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПервая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.Один из отрядов красногвардейцев, участников штурма Зимнего дворца. Петроград, 1917 год
© РИА Новости
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Первая атака продолжалась в течение часа, нападавшие вели ружейный и пулеметный обстрел дворца.
© Фото : МАММ/МДФ/ Петр НовицкийРуководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.После взятия Зимнего дворца. Утро 26 октября
© Фото : МАММ/МДФ/ Петр Новицкий
Руководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.
© РИА НовостиПерейти в фотобанкПосле штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).Приемная Александра III, куда попал один из снарядов, выпущенных по дворцу из Петропавловской крепости
© РИА Новости
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После штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).
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