В Париже открылась конференция о месте революции 1917 года в литературе

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года. Архивное фото

Революционная демонстрация в Петрограде, в которой приняли участие 10 тысяч моряков, в том числе и с крейсера Аврора. 18 июня 1917 года. Архивное фото

ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Международная конференция "Первая мировая война и русская революция 1917 в российских и французских литературных источниках" открылась в четверг в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.

Участники конференции, которая продолжает череду памятных мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине Революции 1917 года, приехали в столицу Франции из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также из Италии и Великобритании.

Организаторами конференции стал Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.

Помимо докладов, связанных с творчеством Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока, Максимилиана Волошина и других авторов, в центр на набережной Бранли привезли также выставку книг "Россия в 1917 году".

В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.