В Париже открылась конференция о месте революции 1917 года в литературе

ПАРИЖ, 26 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Международная конференция "Первая мировая война и русская революция 1917 в российских и французских литературных источниках" открылась в четверг в Российском духовно-культурном православном центре на набережной Бранли в Париже, передаёт корреспондент РИА Новости.
Участники конференции, которая продолжает череду памятных мероприятий, посвящённых 100-летней годовщине Революции 1917 года, приехали в столицу Франции из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, а также из Италии и Великобритании.
Организаторами конференции стал Институт мировой литературы имени А.М. Горького РАН при поддержке Министерства культуры РФ, Российского фонда фундаментальных исследований и Российского научного фонда.
Помимо докладов, связанных с творчеством Вячеслава Иванова, Андрея Белого, Александра Блока, Максимилиана Волошина и других авторов, в центр на набережной Бранли привезли также выставку книг "Россия в 1917 году".
В 2017 году исполняется 100 лет революции в России. В февральско-мартовские дни 1917 года пало самодержавие, и власть оказалась в руках Временного правительства, а 25 октября 1917 года оно было свергнуто большевиками в Петрограде.
В октябре 1917 года Зимний дворец выполнял роль резиденции Временного правительства, заседания которого проходили в его Малахитовом зале. Кроме того, значительная часть помещений дворца была занята госпиталем, куда привозили солдат, получивших ранения на фронтах Первой мировой войны.
Накануне штурма Зимний дворец обороняли юнкера Петергофской и Ораниенбаумской школ, женский ударный батальон, отряд казаков с пулеметами, батарея Михайловского артиллерийского училища, а также воспитанники школы инженерных прапорщиков и некоторое количество добровольцев. Однако к вечеру 25 октября число его защитников сильно сократилось: кто-то замерз, кто-то проголодался, а артиллерийская часть ушла по приказу начальника Михайловского училища.
Во второй половине дня Зимний дворец окружили силы Павловского и Кексгольмского полков, а также отряды красногвардейцев из Петроградского района и с Выборгской стороны. Комиссар Петропавловской крепости Георгий Благонравов предлагал Временному правительству сдаться, но ультиматум был министрами отвергнут.
Штурмом Зимнего 25 октября и арестом министров Временного правительства руководил Владимир Александрович Антонов-Овсеенко (1883-1939). Он был одним из создателей Красной Армии, с 1924 года состоял на дипломатической работе. В 1937 году Антонов-Овсеенко был арестован, а спустя год приговорен к расстрелу "за принадлежность к троцкистской террористической и шпионской организации". Реабилитирован в 1956 году.
В 23 часа большевики начали обстреливать дворец из боевых орудий Петропавловской крепости. Во время восстания оказалось, что крейсер "Аврора" из-за своего расположения не может стрелять по дворцу, поэтому команда произвела лишь один выстрел холостым снарядом из орудия №1.
Юнкера, последние защитники Зимнего, пытались противодействовать толпе, осаждавшей дворец, однако к ночи они прекратили сопротивление. После этого начальник обороны дворца, руководитель школы инженерных прапорщиков подполковник Ананьин сообщил правительству о вынужденной сдаче Зимнего.
Руководивший штурмом дворца Антонов-Овсеенко появился в Малахитовом зале заседаний правительства в тот момент, когда министры обсуждали свою капитуляцию. Они были арестованы в 2 часа 10 минут 26 октября 1917 года.
После штурма Зимний дворец подвергся разграблению. По его комнатам мог ходить любой желающий, выносили все подряд, и столовое серебро, и фарфор, и часы, и даже постельные принадлежности. Портреты протыкали штыками, с кресел срезались кожаные сиденья. Через 5 дней после штурма специальная комиссия Городской думы произвела ревизию и оценила ущерб, нанесенный дворцу, в 50 тысяч рублей (бутылка молока в те годы стоила порядка 8 копеек).
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