Турция призвала власти Курдистана отменить итоги референдума

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости. Замораживание итогов референдума о независимости в курдской автономии Ирака является недостаточной мерой, необходима полная отмена его итогов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

"Сейчас (лидер Иракского Курдистана Масуд – ред.) Барзани сделал шаг назад. Но заморозить результаты референдума недостаточно, необходимо их полностью отменить. Мы дружески говорили Барзани, к чему может привести такое безответственное поведение. Сейчас мы вынуждены прибегнуть к некоторым мерам. Договорились с иракским правительством, чтобы они взяли под контроль КПП на границах. И они этим сейчас занимаются", — сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как заявил в ответ премьер-министр Хайдер аль-Абади, Ирак согласится лишь на аннулирование результатов референдума в Иракском Курдистане, а не на их заморозку.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.