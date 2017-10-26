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Нидерланды отказались рассекречивать часть документов по катастрофе МН17

13:5426.10.2017
(обновлено: 13:56 26.10.2017)
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© AFP 2017 / Bulent KilicЦветы и мягкая игрушка на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фотоЦветы и мягкая игрушка на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска. Архивное фото
© AFP 2017 / Bulent Kilic

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Власти Нидерландов не будут рассекречивать ряд документов, связанных с катастрофой малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Это решение подтвердил Государственный совет Нидерландов — консультативный орган при правительстве страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства Герт-Ян Клапвик (Gert-Jan Klapwijk).

Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) на востоке Украины 17 июля 2014 года на военной базе Гилзе-Рейен в Нидерландах. Архивное фото
© Максим Блинов
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Кабмин Нидерландов должен заслушивать мнение этого совета по каждому законопроекту. Тем не менее, рекомендации Государственного Совета не являются обязывающими.

"Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов, связанных с делом о крушении рейса MH17", — пояснил представитель совета.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ранее три голландских СМИ — RTL, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и газета de Volkskrant — потребовали обнародования отсчетов со встреч специального кризисного комитета по MH17. В этот орган входят министры правительства Нидерландов. СМИ аргументировали необходимость рассекречивания документов большим резонансом, который вызвала катастрофа.

Ранее министерство безопасности и юстиции постановило, что оно не должно раскрывать отсчёты для широкой публики в целях защиты национальных интересов и отношений с другими странами и международными организациями.

"Таким образом, документы останутся засекреченными", — подчеркнул Клапвик.

Цветы на двигателе лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний, потерпевшего крушение в районе города Шахтерск Донецкой области. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Совбез ООН в 2014 году принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, прекратить военные действия в зоне крушения самолета и обеспечить безопасный доступ международных экспертов на место падения Boeing. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшийся украинской армией.

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