Нидерланды отказались рассекречивать часть документов по катастрофе МН17

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Власти Нидерландов не будут рассекречивать ряд документов, связанных с катастрофой малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года. Это решение подтвердил Государственный совет Нидерландов — консультативный орган при правительстве страны, сообщил РИА Новости представитель ведомства Герт-Ян Клапвик (Gert-Jan Klapwijk).

Кабмин Нидерландов должен заслушивать мнение этого совета по каждому законопроекту. Тем не менее, рекомендации Государственного Совета не являются обязывающими.

"Государственный совет постановил, что министерство безопасности и юстиции приняло правильное решение не раскрывать ряд документов, связанных с делом о крушении рейса MH17", — пояснил представитель совета.

Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Ранее три голландских СМИ — RTL, Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) и газета de Volkskrant — потребовали обнародования отсчетов со встреч специального кризисного комитета по MH17. В этот орган входят министры правительства Нидерландов. СМИ аргументировали необходимость рассекречивания документов большим резонансом, который вызвала катастрофа.

Ранее министерство безопасности и юстиции постановило, что оно не должно раскрывать отсчёты для широкой публики в целях защиты национальных интересов и отношений с другими странами и международными организациями.

"Таким образом, документы останутся засекреченными", — подчеркнул Клапвик.

Совбез ООН в 2014 году принял резолюцию, в которой призвал привлечь к ответственности виновных в авиакатастрофе, прекратить военные действия в зоне крушения самолета и обеспечить безопасный доступ международных экспертов на место падения Boeing. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет, — это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК "Бук", и точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев. Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" был доставлен из России, а потом возвращен обратно.

В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролировавшийся украинской армией.