Допрос Мосийчука пройдет в четверг, заявил генпрокурор Киева

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Правоохранители в четверг проведут первый допрос депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, покушение на которого рассматривается как одна из версий взрыва в Киеве, сообщил главный прокурор Киева Роман Говда.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины. Правоохранители рассматривают несколько версий произошедшего, среди которых — покушение на Мосийчука.

"На данный момент с Мосийчуком не проводились следственные действия в связи с пожеланием врачей, следственные действия будут проведены, сегодня я убежден. Вместе с тем сотрудники Службы безопасности Украины имели с ним контакт и черпали определенную информацию, которая важна на данном этапе досудебного расследования", — сказал Говда на брифинге.

Также среди версий взрыва – покушение на любого политического или общественного деятеля, который мог в тот момент находиться на телеканале.