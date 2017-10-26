В НАТО напомнили Турции о последствиях приобретения российских С-400

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел предупредил власти Турции о возможных последствиях сделки с РФ по закупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает изданиеDefense News.

По его словам, запланированная покупка комплексов исключит возможность интеграции Анкары в объединенную систему ПВО альянса.

"Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения", — заявил Павел, отвечая на вопрос журналистов о планах Турции по покупке С-400.

Кроме того, Павел отметил, что даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции "будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны".

По его мнению, со стороны союзников Турции по НАТО будет "вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство", до финального этапа заключения сделки Анкары с Москвой.

Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.