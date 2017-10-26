В НАТО напомнили Турции о последствиях приобретения российских С-400

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел предупредил власти Турции о возможных последствиях сделки с РФ по закупке российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает изданиеDefense News.
"Принцип суверенитета, разумеется, действует при закупке военной техники, но страны суверенны как при принятии своих решений, так и в случае, когда им придется столкнуться с последствиями этого решения", — заявил Павел, отвечая на вопрос журналистов о планах Турции по покупке С-400.
Кроме того, Павел отметил, что даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции "будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны".
Президент Турции Тайип Эрдоган 12 сентября сообщил, что Анкара подписала с Москвой соглашение о приобретении систем С-400, задаток уже внесен. Помощник президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества Владимир Кожин подтвердил, что Россия и Турция подписали контракт на поставку С-400, который готовится к исполнению. Позже замначальника секретариата оборонной промышленности Турции Исмаил Демир заявлял, что поставки систем С-400 в Турцию начнутся в течение двух лет.