Полиция Луганска обнаружила в водостоке гранатомет и боеприпасы

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

Военные учения по противодействию ССО и ДРГ в Луганске при участии МВД, МГБ, МЧС и Народной милиции ЛНР. 21 июля 2017

ЛУГАНСК, 26 окт — РИА Новости.Полицейские обнаружили в одном из водостоков в Луганске оружейный тайник, в котором находились в том числе гранатомет и боеприпасы, сообщили РИА Новости в Центре по взаимодействию с общественностью (ЦВО) МВД самопровозглашенной Луганской народной республики.

"Двадцать четвертого октября 2017 года в ходе проведения операции "Антитеррор" сотрудниками управления по борьбе с экстремизмом и организованной преступностью МВД ЛНР в Луганске обнаружен очередной схрон оружия и боеприпасов", — сообщил собеседник агентства.

По данным МВД ЛНР, тайник был расположен в водостоке на улице Беломорская. Из схрона правоохранители изъяли гранатомет, гранату, две тротиловые шашки весом 200 и 400 граммов, сигнальную мину, два огнепроводных шнура длиной 180 и 110 сантиметров, запал от гранаты, три электродетонатора, 98 патронов различного калибра и пулеметную ленту. В ведомстве отметили, что изъятое направлено на экспертизу.

"Всего за прошедшие сутки правоохранителями обнаружено и изъято около 900 единиц оружия и боеприпасов", — уточнили в ЦВО.