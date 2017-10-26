Следствие рассматривает три версии взрыва в Киеве‍

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Следствие рассматривает три версии взрыва в центра Киева, заявил первый заместитель прокурора города Павел Кононенко.
"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал он.
Кроме того, следствие не исключает версию покушения на жизнь любого другого гостя канала "Эспрессо".
Двое погибших
В среду вечером у здания телеканала взлетел на воздух припаркованный мотоцикл. По данным силовиков, мощность заложенного устройства составляла не менее килограмма в тротиловом эквиваленте.
По данным СБУ, в результате инцидента погибли двое: телохранитель депутата Рады Игоря Мосийчука и случайный прохожий.
"А вчера он погиб спасая меня — националиста", — отметил он.
Депутат выразил искренние соболезнования его семье и добавил, что "теперь у него трое детей".
"Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — заявил Мосийчук.
Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала в эфире"112 Украина", что жизни пострадавших при взрыве ничего не угрожает, они находятся в больнице.
Состояние Мосийчука
Депутата Игоря Мосийчука госпитализировали с места происшествия. В больнице его успешно прооперировали.Facebook.
Сам он сообщил, что пострадала правая сторона тела. После инцидента его взяли под охрану.
"Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь…. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной", — сообщил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".
Он также заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось.
"Четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", — сказал депутат.
Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что у Мосийчука разного рода раны, преимущественно в нижней части тела. Через две недели депутату проведут еще одну операцию.
Признали терактом
Власти квалифицировали взрыв в центре Киева как теракт.Facebook.
Сейчас на месте работают оперативная группа и взрывотехники.
"Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", — добавили в МВД.
"Виновата Россия"
После взрыва появились различные версии причин покушения на депутата Мосийчука. Как считает лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, причиной инцидента стала профессиональная деятельность и политическая позиция депутата.
"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире", — написал Ляшко вFacebook.
Он добавил, что потребует от украинских спецслужб тщательного расследования.
Сам Мосийчук заявил, что "это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине". По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал действия российских спецслужб одной из версий взрыва в Киеве. Об этом он написал на своей странице вFacebook.
"Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он, не приведя никаких доказательств подобной версии.
Аналогичное заявление сделал еще один советник главы МВД Иван Варченко.
"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует его сайт телеканала"112 Украина".
Советник главы МВД отметил, что следствие рассматривает и другие версии, в том числе личный мотив и политическую деятельность депутата.
"Но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — добавил Варченко.
Украинские власти регулярно заявляют о причастности Кремля к громким происшествиям. В Москве подобные утверждения называют абсурдными.