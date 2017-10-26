Следствие рассматривает три версии взрыва в Киеве‍

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Следствие рассматривает три версии взрыва в центра Киева, заявил первый заместитель прокурора города Павел Кононенко.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал он.

Кроме того, следствие не исключает версию покушения на жизнь любого другого гостя канала "Эспрессо".

Двое погибших

В среду вечером у здания телеканала взлетел на воздух припаркованный мотоцикл. По данным силовиков, мощность заложенного устройства составляла не менее килограмма в тротиловом эквиваленте.

По данным СБУ, в результате инцидента погибли двое: телохранитель депутата Рады Игоря Мосийчука и случайный прохожий.

Сам Мосийчук заявил, что остался жив после взрыва в Киеве благодаря охраннику — бывшему сотруднику спецподразделения "Беркут", который во время Майдана зимой 2013/2014 находился "по другую сторону баррикад".

"А вчера он погиб спасая меня — националиста", — отметил он.

Депутат выразил искренние соболезнования его семье и добавил, что "теперь у него трое детей".

"Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — заявил Мосийчук.

Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская рассказала в эфире"112 Украина", что жизни пострадавших при взрыве ничего не угрожает, они находятся в больнице.

Состояние Мосийчука

Депутата Игоря Мосийчука госпитализировали с места происшествия. В больнице его успешно прооперировали.

"Врачи оценивают состояние Игоря Мосийчука как средней тяжести. Сейчас его перевели в реанимацию, он уже пришел в себя и передает слова благодарности за поддержку", — говорится в сообщении пресс-службы депутата, опубликованном в Facebook

Сам он сообщил, что пострадала правая сторона тела. После инцидента его взяли под охрану.

"Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь…. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной", — сообщил Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина".

Он также заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось.

"Четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", — сказал депутат.

Врачи сообщили, что его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что у Мосийчука разного рода раны, преимущественно в нижней части тела. Через две недели депутату проведут еще одну операцию.

Признали терактом

Власти квалифицировали взрыв в центре Киева как теракт.

"Открыто уголовное производство по статье 258 Уголовного кодекса Украины — террористический акт", — говорится в сообщении МВД в Facebook

Сейчас на месте работают оперативная группа и взрывотехники.

"Теракт будет расследовать ГУ СБУ в Киеве, процессуальное руководство будет осуществлять прокуратура города Киева", — добавили в МВД.

"Виновата Россия"

После взрыва появились различные версии причин покушения на депутата Мосийчука. Как считает лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко, причиной инцидента стала профессиональная деятельность и политическая позиция депутата.

"Игорь Мосийчук в больнице, ранения тяжелые, но жить будет… Ранен также политолог, который был с Игорем на эфире", — написал Ляшко вFacebook.

Он добавил, что потребует от украинских спецслужб тщательного расследования.

Бывший руководитель ГСУ СБУ Василий Вовк считает, что покушение могло быть связано "с финансово-бизнесовыми разборками". Он призвал "не называть приоритетом" версию о причастности иностранных спецслужб, потому что она "расслабляет".

Сам Мосийчук заявил, что "это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине". По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".

В свою очередь, советник главы МВД Украины Антон Геращенко назвал действия российских спецслужб одной из версий взрыва в Киеве. Об этом он написал на своей странице вFacebook.

"Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал он, не приведя никаких доказательств подобной версии.

Аналогичное заявление сделал еще один советник главы МВД Иван Варченко.

"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует его сайт телеканала"112 Украина".

Советник главы МВД отметил, что следствие рассматривает и другие версии, в том числе личный мотив и политическую деятельность депутата.

"Но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — добавил Варченко.

Украинские власти регулярно заявляют о причастности Кремля к громким происшествиям. В Москве подобные утверждения называют абсурдными.