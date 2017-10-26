Хаменеи предупредил премьера Ирака о "коварстве" США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади не доверять США и "следить за коварством американцев", сообщается на сайте Хаменеи.
На встрече Хаменеи заявил о поддержке усилий Ирака по развитию отношений с соседними странами и странами Ближнего Востока, также посоветовав Абади внимательнее отнестись к действиям США.
"В любом случае вам необходимо следить за коварством американцев и никогда им не доверять", — заявил верховный лидер Ирана, отметив, что США, "создавшие ИГ*", могут "нанести удар" по Ираку в будущем.
Он отметил, что "сильный и победоносный Ирак заслужил играть ведущую роль в регионе".
Отношения Ирана и США в последнее время переживают кризис. Так, американский президент Дональд Трамп поставил под вопрос иранскую ядерную сделку и пригрозил жесткими санкциями. Власти США считают, что Тегеран воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью для агрессивного расширения влияния и угроз соседям. В Иране в свою очередь выразили сожаление, что США не хотят менять свою точку зрения относительно роли Тегерана на Ближнем Востоке.
*Террористическая организация, запрещенная в России.