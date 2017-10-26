Хаменеи предупредил премьера Ирака о "коварстве" США

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади не доверять США и "следить за коварством американцев", сообщается на сайте Хаменеи.

Встреча Хаменеи и аль-Абади состоялась в Тегеране в четверг. В этот же день аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от боевиков "Исламского государства"* городов Рава и Эль-Каим.

На встрече Хаменеи заявил о поддержке усилий Ирака по развитию отношений с соседними странами и странами Ближнего Востока, также посоветовав Абади внимательнее отнестись к действиям США.

"В любом случае вам необходимо следить за коварством американцев и никогда им не доверять", — заявил верховный лидер Ирана, отметив, что США, "создавшие ИГ*", могут "нанести удар" по Ираку в будущем.

Он отметил, что "сильный и победоносный Ирак заслужил играть ведущую роль в регионе".

Накануне иракский премьер заявил, что США и Иран не должны переносить свои разногласия в Ирак, Багдад хочет продолжить сотрудничество с обеими странами. Он назвал попытки навязать что-либо Ираку "неприемлемыми".

Отношения Ирана и США в последнее время переживают кризис. Так, американский президент Дональд Трамп поставил под вопрос иранскую ядерную сделку и пригрозил жесткими санкциями. Власти США считают, что Тегеран воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью для агрессивного расширения влияния и угроз соседям. В Иране в свою очередь выразили сожаление, что США не хотят менять свою точку зрения относительно роли Тегерана на Ближнем Востоке.

*Террористическая организация, запрещенная в России.