БРЮССЕЛЬ, 26 окт — РИА Новости, Александр Шишло.Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге присудил премию "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова за 2017 год группе деятелей демократической оппозиции в Венесуэле из числа депутатов парламента и политических заключенных, "оказывающих сопротивление деградации ситуации с демократией, правами человека и экономики".

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе ЕП, церемония награждения лауреатов премии имени Сахарова состоится в декабре на сессии ассамблеи в Страсбурге.

Имена финалистов были обнародованы 10 октября на совместном заседании парламентских комитетов по иностранным делам и по развитию. На звание лауреата за 2017 год претендовали также правозащитница из Гватемалы Аура Лолита Чавес Ишкакик и шведский журналист, драматург и писатель эритрейского происхождения Давит Исаак. Он был арестован в 2001 году властями Эритреи в ходе политических репрессий.

Премией ЕП "За свободу мысли" награждаются лица и организации, которые внесли особый вклад в защиту прав человека. Номинантов на премию выдвигают депутатские фракции Европарламента или группы депутатов, которые должны собрать в поддержку своего кандидата не менее 40 подписей. Первыми лауреатами премии Европарламента имени Сахарова в 1988 году стали Нельсон Мандела и диссидент времен СССР Анатолий Марченко, умерший в декабре 1986 года в советской тюрьме.