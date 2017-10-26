Пучдемон обвинил Мадрид в усугублении ситуации вокруг Каталонии

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте

Карлес Пучдемон во время дискуссии по итогам референдума о независимости Каталонии в каталонском парламенте

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в письме испанскому сенату заявил, что применение Мадридом статьи 155 конституции, которая позволяет распустить правительство автономии, создаст еще более сложную ситуацию вокруг региона, где прошел референдум о независимости.

В письме Пучдемон привел аргументы против применения Мадридом статьи 155 и объяснил позицию своего правительства. "Для решения того, что правительство (Испании — ред.) назвало чрезвычайно серьезной ситуацией, оно создаст более серьезную чрезвычайную ситуацию, отняв у Каталонии ее политическую автономию", — пишет политик.

Как пишет газетаMundo, ответ на предложение сената представить аргументы против применения статьи 155, который должен был отправить глава каталонского правительства до 10.00 по местному времени (11.00 мск), пришел на три минуты позже установленного срока. Несмотря на это, сенат решил его принять.

В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155 статью конституции для разрешения каталонского кризиса. Кабинет предлагает отстранить от должностей каталонское правительство и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, заседание ожидается 27 октября. Главе женералитета Пучдемону предложили выступить в сенате в четверг или пятницу и провести на заседании дискуссию с представителями испанского правительства. Однако он не поедет в Мадрид, сообщили РИА Новости в женералитете.

Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.