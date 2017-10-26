Пучдемон обвинил Мадрид в усугублении ситуации вокруг Каталонии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Глава женералитета (правительства) Каталонии Карлес Пучдемон в письме испанскому сенату заявил, что применение Мадридом статьи 155 конституции, которая позволяет распустить правительство автономии, создаст еще более сложную ситуацию вокруг региона, где прошел референдум о независимости.
Как пишет газетаMundo, ответ на предложение сената представить аргументы против применения статьи 155, который должен был отправить глава каталонского правительства до 10.00 по местному времени (11.00 мск), пришел на три минуты позже установленного срока. Несмотря на это, сенат решил его принять.
В Каталонии 1 октября прошел референдум о независимости, который не признают испанские власти. За независимость, по данным каталонского правительства, проголосовали 90,18% избирателей, явка составила 43,03%.
Пучдемон назвал решение Мадрида "унижением" Каталонии и нападением на демократию, обвинил короля Фелипе VI в поддержке этих агрессивных шагов и созвал заседание каталонского парламента, предложив ему принять решение о дальнейших действиях. Заседание назначено на 26 октября.