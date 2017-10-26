Клинцевич назвал провокацией слова о причастности России ко взрыву в Киеве

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Утверждения о возможной причастности российских спецслужб ко вчерашнему взрыву в Киеве, в результате которого пострадал депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, являются бредом и провокацией, заявил первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Ранее советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии.

"Утверждения о российском следе во взрыве в Киеве, которые раздаются в том или ином виде с украинской стороны, — бред и провокация. Наша страна меньше чем кто-либо заинтересована в дестабилизации общественно-политической ситуации на Украине, прекрасно понимая, что это может привести к новому витку войны в Донбассе", — цитирует Клинцевича его пресс-служба.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.