Железняк: Киеву проще валить все беды на РФ, чем разбираться с криминалом

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Украинским властям проще не разбираться с творящимся в своей стране криминалом, а все валить на Россию, заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк после того, как на Украине сообщили о "российском следе" в покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду взрыва. Сам Мосийчук поддержал эту версию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии. При этом бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансово-бизнесовыми разборками".

"Было бы странно от бывшего командира отряда украинских радикалов, депутата Верховной рады Мосийчука услышать о чем-либо ином, чем "российский след", который он углядел во взрыве, прогремевшем рядом с его автомобилем. Украинские спецслужбы предпочли подхватить и растиражировать эту версию вместо расследования преступления. Им, как обычно, проще не разбираться с творящимся в стране криминалом, а валить все на Россию", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий добавил, что на фоне происходящего на Украине "кровавого цирка", к сожалению, "удивляться тому, что там гремят взрывы, не приходится", при этом украинские политики ставят перед собой задачу "в любой проблеме обвинять Россию и фабриковать новые порции дезинформации для западных спонсоров".

"Очевидно, что в случае возникновения очередных кровавых инцидентов или провокаций у украинских спецслужб уже заготовлено оправдание про "российский след". После майдана миллионы единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки оказалось на руках, поэтому при нынешней недееспособности и коррумпированности украинских властей этот арсенал может быть использован радикалами в любой момент где угодно. И антироссийской истерикой эту проблему не решить", — заключил политик.