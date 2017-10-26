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Железняк: Киеву проще валить все беды на РФ, чем разбираться с криминалом

Сюжет:
Реакция на события на Украине. Октябрь 2017 (69)
12:5026.10.2017
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкСергей Железняк . Архивное фотоСергей Железняк . Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Украинским властям проще не разбираться с творящимся в своей стране криминалом, а все валить на Россию, заявил заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия", член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк после того, как на Украине сообщили о "российском следе" в покушении на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука.

Кремль. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Кремле назвали русофобией обвинения Киева в покушении на Мосийчука
МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Верховной рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "Теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду взрыва. Сам Мосийчук поддержал эту версию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что обвинения в адрес России в связи с покушением на Мосийчука являются очередным проявлением захлестнувшей Украину русофобии. При этом бывший руководитель Главного следственного управления Службы безопасности Украины Василий Вовк считает, что приоритетной версией должна быть версия, связанная "с финансово-бизнесовыми разборками".

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Политолог о взрыве в Киеве: версия теракта порождает сомнения и вопросы
"Было бы странно от бывшего командира отряда украинских радикалов, депутата Верховной рады Мосийчука услышать о чем-либо ином, чем "российский след", который он углядел во взрыве, прогремевшем рядом с его автомобилем. Украинские спецслужбы предпочли подхватить и растиражировать эту версию вместо расследования преступления. Им, как обычно, проще не разбираться с творящимся в стране криминалом, а валить все на Россию", — цитирует Железняка его пресс-служба.

Парламентарий добавил, что на фоне происходящего на Украине "кровавого цирка", к сожалению, "удивляться тому, что там гремят взрывы, не приходится", при этом украинские политики ставят перед собой задачу "в любой проблеме обвинять Россию и фабриковать новые порции дезинформации для западных спонсоров".

"Очевидно, что в случае возникновения очередных кровавых инцидентов или провокаций у украинских спецслужб уже заготовлено оправдание про "российский след". После майдана миллионы единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатки оказалось на руках, поэтому при нынешней недееспособности и коррумпированности украинских властей этот арсенал может быть использован радикалами в любой момент где угодно. И антироссийской истерикой эту проблему не решить", — заключил политик.

Кадры с места взрыва в центре Киева
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseВзрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Взрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseПо данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
По данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© REUTERS / Gleb GaranichВ МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
© REUTERS / Gleb GaranichВ результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
В результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
© AFP 2017Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
© AFP 2017Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
© AFP 2017Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина. 25 октября 2017
© AFP 2017
Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
© REUTERS / Gleb GaranichЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина
© REUTERS / Gleb Garanich
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
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