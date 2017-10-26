В Багдаде надеются на содействие России в сохранении единства Ирака

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.В Багдаде надеются, что Россия будет способствовать сохранению единства Ирака, заявил в четверг председатель Комитета по внешним связям Совета представителей Ирака Абдельбари Мухаммед Аз-Зибари.

Конфликт Багдада и курдской автономии вокруг принадлежности провинции Киркук обострился после проведения курдами без согласия иракских властей референдума о независимости 25 сентября. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.

"Сейчас продолжаются незначительные столкновения. Тем не менее, все убеждены в том, что только путем политического диалога можно решить те проблемы, которые существуют. Мы в этом отношении с надеждой смотрим на Россию, которая всегда выступала за единство Ирака и, как мы ожидаем, будет способствовать сохранению его единства", — сказал Аз-Зибари, открывая переговоры с главой международного комитета Совфеда Константином Косачевым.

В МИД РФ неоднократно заявляли, что российская сторона "неизменно выступает в поддержку единства, суверенитета и территориальной целостности Ирака". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Москва выступает за решение всех вопросов между Багдадом и курдами мирным путем и на основе территориальной целостности Ирака, но с соблюдением интересов курдов.