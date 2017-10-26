Ирак надеется на помощь России в восстановлении разрушенных городов

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Багдад надеется, что Россия окажет содействие в восстановлении городов Ирака, пострадавших в результате боестолкновений между отрядами правительственной армии и боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, заявил в четверг председатель Комитета по внешним связям Совета представителей Ирака Абдельбари Мухаммед Аз-Зибари.

"В последних сражениях против ИГИЛ* было много жертв. Очень много людей погибли, очень многие города были разрушены. В частности, в Мосуле разрушения достигают 75-80% всех зданий", — сказал Аз-Зибари, открывая переговоры с главой международного комитета Совфеда Константином Косачевым.

В этой связи он выразил надежду, что Москва внесет свой вклад в послевоенное восстановление Ирака. "Тем более, Россия знает нашу страну, и у нее есть большой опыт. У нас имеется целый ряд городов в центре страны, которые полностью разрушены: там разрушены все системы жизнеобеспечения, и они нуждаются в восстановлении", — добавил иракский парламентарий.

*Террористическая организация, запрещенная в России