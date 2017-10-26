Следствие рассматривает покушение на депутата как версию взрыва в Киеве

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Украинское следствие рассматривает несколько версий причин взрыва в Киеве, среди которых покушение на депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука из-за его политической деятельности или по личным мотивам, заявил в четверг первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Первая версия, которую озвучивал сам Мосийчук — это покушение на убийство Мосийчука, которое было организовано спецслужбой РФ… Вторая версия — это политическая деятельность Мосийчука, и третья версия — покушение на депутата Мосийчука на личной почве", — сказал Кононенко на пресс-конференции, которую в прямом эфире транслировали украинские телеканалы.

По его словам, следствие также не отвергает версию относительно покушения на убийство на любого политического и общественного деятеля, который мог находиться в то время на канале "Эспрессо".