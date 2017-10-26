Бывший адвокат Януковича считает, что остается защитником экс-президента

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Отстраненный от дела Виктора Януковича госадвокат Максим Герасько считает, что по-прежнему остается защитником бывшего президента Украины, угрожает суду уголовной ответственностью за свое отстранение, заявил в четверг председательствующий по делу судья Владислав Девятко.
"В суд сегодня с утра поступило заявление от адвоката Герасько о продолжении совершения защиты Януковича в соответствии с выданным поручением. В данном заявлении защитник Герасько фактически угрожает составу суда уголовным преследованием, а именно оценивает постановление суда о смене (адвоката — ред) как содержащую признаки преступления", — заявил Девятко в ходе заседания.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.