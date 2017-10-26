Ирак согласится лишь на отмену итогов референдума в Иракском Курдистане

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, на горе неподалеку от цитадели в Эрбиле. 23 сентября 2017

КАИР, 26 окт — РИА Новости.Ирак согласится лишь на аннулирование результатов референдума в Иракском Курдистане, а не на их заморозку, об этом в четверг заявил премьер-министр Хайдер аль-Абади.

Как сообщает пресс-служба главы кабмина, об этом аль-Абади заявил на встрече в Тегеране с вице-президентом Ирана Исхаком Джихангири.

"Мы не приемлем ничего кроме отмены референдума (результатов) и соблюдения конституции", — сказал аль-Абади.

В среду региональное правительство Иракского Курдистана предложило правительству Ирака прекратить огонь и начать диалог, при этом со своей стороны власти автономии выразили готовность заморозить результаты референдума о независимости. Как отмечается в заявлении, атаки и конфронтация между иракскими войсками и курдскими вооруженными формированиями пешмерга, начавшиеся 16 октября, нанесли ущерб обеим сторонам и могут привести к непрерывному кровопролитию.

Конфликт Багдада и Иракского Курдистана обострился после того, как 25 сентября курды провели референдум о независимости, не признанный Ираком. В середине октября иракские силовики начали операцию по восстановлению контроля над территориями страны, занятыми курдскими вооруженными формированиями пешмерга.