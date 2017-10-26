Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.США не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Стенограмма его беседы с журналистами размещена на сайте министерства обороны.
По словам министра, у него была "открытая и теплая встреча" с президентом Филиппин Родриго Дутерте, во время которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.
Поставки российского оружия Филиппинам
В среду Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним и армейские грузовики. Церемония с участием Дутерте и министра обороны России Сергея Шойгу прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".
До этого дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. С приходом к власти Дутерте Манила стала активно проявлять интерес к налаживанию связей с Москвой в этой сфере и говорить о возможном разрыве сотрудничества с США.
Альтернатива Вашингтону
"Скорее всего, интерес будет проявляться к противотанковым ракетным комплексам, а также переносным зенитным ракетным комплексам типа "Корнет-ЭМ" и "Игла". С военно-морским флотом все сложнее, так как эта техника более дорогостоящая. Вероятно, тут наше сотрудничество может ограничиться поставками катеров и малыми ракетными кораблями", — сказал собеседник агентства.
"Филиппинцам очень нравится, что с Россией они проводят просто сделки по закупке вооружений и боевой техники. А Соединенные Штаты Америки требовали от Филиппин покорности и действий в фарватере Вашингтона. Родриго Дутерте это не нравится, он хотел бы сотрудничать на равных, конструктивно", — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.