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Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

11:4126.10.2017
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CC BY 2.0 / Arlington County / ПентагонШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фотоШтаб-квартира Министерства обороны США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Arlington County / Пентагон

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.США не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Стенограмма его беседы с журналистами размещена на сайте министерства обороны.

Переданные Россией Сербии истребители МиГ-29, аэродром Батайница в Сербии. Архивное фото
© РИА Новости / Олег Иванов
Эксперт: Россия потеснила США на оружейном рынке
"Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин", — сказал Мэттис.

По словам министра, у него была "открытая и теплая встреча" с президентом Филиппин Родриго Дутерте, во время которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

Поставки российского оружия Филиппинам

В среду Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним и армейские грузовики. Церемония с участием Дутерте и министра обороны России Сергея Шойгу прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".

Встреча министра обороны РФ Сергея Шойгу с президентом Филиппин Родриго Дутерте
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Россия передала Филиппинам армейские грузовики и стрелковое оружие
Днем ранее Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Тогда же страны заключили контракт на поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. По словам Шойгу, Москва рассматривает Манилу как перспективного партнера. 

До этого дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. С приходом к власти Дутерте Манила стала активно проявлять интерес к налаживанию связей с Москвой в этой сфере и говорить о возможном разрыве сотрудничества с США. 

Альтернатива Вашингтону

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны Филиппин. 24 октября 2017 Дельфин Лоренсана
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Военный эксперт: США будут "глубоко переживать" из-за сделки Филиппин с РФ
По мнению главного редактора журнала "Арсенал отечества" Виктора Мураховского, начало военно-технического сотрудничества с  Филиппинами является серьезным достижением, так как до сегодняшнего дня на оружейном рынке этой страны доминировал ее главный военный союзник — США. Манила проявляет интерес к широкому спектру ракетных комплексов и морской техники, хотя крупные контракты в ближайшее время вряд ли будут ей по карману.

"Скорее всего, интерес будет проявляться к противотанковым ракетным комплексам, а также переносным зенитным ракетным комплексам типа "Корнет-ЭМ" и "Игла". С военно-морским флотом все сложнее, так как эта техника более дорогостоящая. Вероятно, тут наше сотрудничество может ограничиться поставками катеров и малыми ракетными кораблями", — сказал собеседник агентства.

Филиппинский президент Родриго Дутерте. Архивное фото
© AP Photo / Aaron Favila
Дутерте призвал нести меньше ненависти и разрушений, воюя с террористами
Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин связывает интерес Манилы к российскому оружию возможностью равноправного сотрудничества.

"Филиппинцам очень нравится, что с Россией они проводят просто сделки по закупке вооружений и боевой техники. А Соединенные Штаты Америки требовали от Филиппин покорности и действий в фарватере Вашингтона. Родриго Дутерте это не нравится, он хотел бы сотрудничать на равных, конструктивно", — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik.

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