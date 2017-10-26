Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.США не беспокоят поставки российского оружия на Филиппины, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Стенограмма его беседы с журналистами размещена на сайте министерства обороны.

"Я не придаю этому очень большого значения. Я знаю, что некоторое количество грузовиков было доставлено, чтобы помочь стране, которая борется с террористами. Это суверенное решение Филиппин", — сказал Мэттис.

По словам министра, у него была "открытая и теплая встреча" с президентом Филиппин Родриго Дутерте, во время которой обсуждались военное сотрудничество и борьба с терроризмом.

Поставки российского оружия Филиппинам



В среду Россия передала Филиппинам партию продукции военного назначения, включая стрелковое оружие, боеприпасы к ним и армейские грузовики. Церемония с участием Дутерте и министра обороны России Сергея Шойгу прошла в порту Манилы на борту большого противолодочного корабля Тихоокеанского флота "Адмирал Пантелеев".

Днем ранее Россия и Филиппины подписали соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Тогда же страны заключили контракт на поставку гранатометов РПГ-7В и выстрелов к ним. По словам Шойгу, Москва рассматривает Манилу как перспективного партнера.

До этого дня Филиппины наряду с Брунеем были единственными государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, которые никогда не закупали российских вооружений. С приходом к власти Дутерте Манила стала активно проявлять интерес к налаживанию связей с Москвой в этой сфере и говорить о возможном разрыве сотрудничества с США.

Альтернатива Вашингтону

"Скорее всего, интерес будет проявляться к противотанковым ракетным комплексам, а также переносным зенитным ракетным комплексам типа "Корнет-ЭМ" и "Игла". С военно-морским флотом все сложнее, так как эта техника более дорогостоящая. Вероятно, тут наше сотрудничество может ограничиться поставками катеров и малыми ракетными кораблями", — сказал собеседник агентства. © AP Photo / Aaron Favila Дутерте призвал нести меньше ненависти и разрушений, воюя с террористами Военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин связывает интерес Манилы к российскому оружию возможностью равноправного сотрудничества. "Филиппинцам очень нравится, что с Россией они проводят просто сделки по закупке вооружений и боевой техники. А Соединенные Штаты Америки требовали от Филиппин покорности и действий в фарватере Вашингтона. Родриго Дутерте это не нравится, он хотел бы сотрудничать на равных, конструктивно", — сказал Кошкин в эфире радио Sputnik. Перейти в фотобанк Самые мощные армии в мире

По мнению главного редактора журнала "Арсенал отечества" Виктора Мураховского, начало военно-технического сотрудничества с Филиппинами является серьезным достижением, так как до сегодняшнего дня на оружейном рынке этой страны доминировал ее главный военный союзник — США. Манила проявляет интерес к широкому спектру ракетных комплексов и морской техники, хотя крупные контракты в ближайшее время вряд ли будут ей по карману.