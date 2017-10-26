Турция и Ирак согласовали открытие нового контрольно-пропускного пункта

АНКАРА, 26 окт — РИА Новости.Анкара и Багдад договорились об открытии нового пограничного КПП, заявил министр таможни и торговли Турции Бюлент Тюфенкчи, комментируя итоги переговоров с участием премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади, который накануне посетил Турцию с визитом.

Ранее МИД Ирака обратился к властям Турции и Ирана с призывом закрыть КПП на границе с курдской автономией Ирака, где 25 сентября прошел референдум о независимости.

"Центральные власти Ирака положительно оценивают подобное предложение. После выполнения соответствующих работ будет открыт КПП "Овакёй", — сказал Тюфенкчи в интервью агентствуAnadolu.

Ранее в Иракском Курдистане прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.

Турция объявила о прекращении авиасообщения с Иракским Курдистаном и прекращении трансляции в стране ряда телеканалов автономии. ВС Турции и Ирака более месяца проводят совместные учения в районе турецко-иракской границы.