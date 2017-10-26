Сын Рональда Рейгана заявил, что Трамп опасен для всего мира

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Рон Рейган, сын экс-президента США Рональда Рейгана, усомнился в том, что нынешний глава государства Дональд Трамп способен занимать высший пост.

Рейган-младший назвал действующего президента "глубоко травмированным человеком" и сравнил его с "пятном", которое необходимо "вывести". По его мнению, сделать это можно с помощью процедуры импичмента или применения 25-й поправки к Конституции США.

"Этот человек представляет опасность для всего мира", — добавил он в эфиреMSNBC.

Ранее сенатор-республиканец Боб Коркер, что Трамп, угрожая другим государствам, может поставить страну "на путь к третьей мировой войне".

Американские политики и бизнесмены неоднократно призывали добиться отставки Трампа. Так, владелец американского журнала "для взрослых" Hustler Ларри Флинт предложил десять миллионов долларов за информацию об американском лидере, которая позволит провести процедуру импичмента.

Согласно Конституции США, для вынесения импичмента требуется судебный процесс в палате представителей, а после ее рекомендации — голоса двух третей сената.