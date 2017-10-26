Адвокату Януковича назначили сроки для знакомства с делом о госизмене

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Государственное обвинение по делу против бывшего президента Украины Виктора Януковича считает, что суд предоставил новому госадвокату экс-главы государства достаточно времени для ознакомления с материалами дела.

В ночь на четверг Януковичу назначили нового госадвоката, им стал Игорь Ляшенко. Суд дал ему время до 4 декабря для ознакомления с материалами дела.

"Защитнику предоставлено время для ознакомления с материалами дела до 4 декабря. Считаем, что этого времени достаточно для ознакомления с материалами", — заявил прокурор Руслан Кравченко в четверг журналистам.

Он сообщил, что обвинение готово предоставить новому госадвокату материалы уголовного дела.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Позднее Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько. В среду суд в Киеве принял решение сменить Герасько из-за его низкой квалификации.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.