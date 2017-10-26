Штайнмайер выступит за спасение отношений с Россией, считает политолог

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер, который посетил Россию с рабочим визитом, будет стараться "спасти отношения" Европы и России, заявил РИА Новости немецкий политолог, научный директор германо-российского форума Александр Рар, комментируя итоги визита.

В среду Штайнмайер провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам президента ФРГ, за прошедшие годы между странами наблюдалась "потеря доверия", Москва и Берлин "обменивались упреками". При этом Штайнмайер подчеркнул, что России и Германии нужно уйти от упреков и недопонимания, разногласиям прошлых лет нужно противопоставить восстановление доверия.

"Штайнмайер — очень важный политик. Он, конечно, президент, он оперативной власти не имеет в Германии, но он будет через мягкую силу пытаться спасти отношения с Россией. Он был тем человеком, который 10 лет и даже после 2014 года всегда твердо выступал, что невозможно строить Европу без или против России", — сказал Рар.

По его словам, несмотря на то, что президент ФРГ нанес лишь рабочий, а не государственный визит, основным преимуществом его приезда стала позиция, которую он выразил относительно российского предложения ввести миротворцев ООН в Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что обсудил со Штайнмайером российскую инициативу о миссии ООН в Донбассе. Между тем накануне приезда в Москву Штайнмайер в интервью газете "Коммерсант" заявил, что инициативу России нужно основательно изучить.

"Самое важное – Штайнмайер поддержал, как я это понимаю, идею синих касок, выдвинутую Путиным по Донбассу. Мы знаем, что Америка отказывается это поддерживать, Украина против. Но если все-таки Германия сейчас официально высказывается в пользу того, чтобы этот план реализовать, чтобы идти дальше, это хороший прорыв, потому что все-таки у Германии вес", — отметил Рар.

"Уже никто не сможет – ни американцы, ни украинцы, ни поляки заявить — "забудем предложения Путина, это все пропаганда, это все неинтересно", — добавил он.

По его мнению, позиция Штайнмайера только приближает перспективы реализации предложения Путина. "Он сказал, что идея Путина должна быть серьезно рассмотрена", — указал Рар.