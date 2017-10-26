У пострадавшего при взрыве в Киеве депутата Мосийчука не было госохраны

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

На месте покушения на депутата Верховной рады Игоря Мосийчука в Киеве, Украина

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Управление государственной охраны Украины не обеспечивало безопасность депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука, который пострадал при взрыве автомобиля в Киеве, потому что не было соответствующего распоряжения, сообщил в четверг глава ведомства Валерий Гелетей.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук и его охранник, а также политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Управление государственной охраны не обеспечивало безопасность Мосийчуку", — сказал Гелетей в эфире телеканала"112 Украина".

Он пояснил, что в законе прописано, кому предоставляется госохрана, приводится перечень должностей и соответствующих указов президента. "Ни народный депутат, ни начальник управления госохраны не может решать этот вопрос (предоставления госохраны — ред.) самостоятельно", — добавил Гелетей.