МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал Геращенко вFacebook.

В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след".

"Есть конкретные доказательства, которые могут подтверждать то, что заинтересованы… в частности, заявления Рамзана Кадырова от 2014 года", — цитирует Варченко сайт телеканала " 112 Украина ".

"Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — сказал он.