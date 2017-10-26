МВД Украины заподозрило Кадырова в причастности к покушению на Мосийчука

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Советник МВД Украины Антон Геращенко назвал "действия российских спецслужб" одной из версий следствия при расследовании произошедшего в среду в Киеве взрыва.
"Одна из версий следствия, в числе прочих — действия российских спецслужб по дестабилизации общественно-политической ситуации на фоне акций протеста", — написал Геращенко вFacebook.
В свою очередь советник главы МВД Украины Иван Варченко заявил, что во взрыве есть "российский след".112 Украина".
"Следствие рассматривает и должно рассматривать другие версии, но я думаю, что доказательная база сейчас достаточна для того, чтобы одной из приоритетных считать именно версию российского заказчика. И не исключаю, что исполнители могут быть самые разнообразные", — сказал он.