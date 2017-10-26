Новый адвокат Януковича намерен встретиться со своим подзащитным

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Новый госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявил, что намерен встретиться с ним для согласования позиции защиты.
"Конечно, защита подзащитного без встречи является нелепой и неполной. Потому что неизвестна правовая позиция, отношение к уголовному нарушению, доказательствам", — заявил адвокат в четверг журналистам.
Вместе с тем Ляшенко заявил, что пока не знает, успеет ли он к следующему судебному заседанию, которое назначено на 4 декабря, полностью ознакомиться с материалами уголовного дела.
Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.