Новый адвокат Януковича намерен встретиться со своим подзащитным

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Новый госадвокат бывшего президента Украины Виктора Януковича Игорь Ляшенко заявил, что намерен встретиться с ним для согласования позиции защиты.

Ранее Янукович отозвал своих адвокатов в связи с тем, что "не хочет принимать участие в судебном процессе, итог которого заранее определен". После этого Януковичу назначили бесплатного государственного адвоката Виталия Мешечка, который вскоре отказался от участия в процессе, сославшись на его сложность. Позднее Януковичу был назначен новый госадвокат Максим Герасько. В среду суд в Киеве принял решение сменить Герасько из-за его низкой квалификации. В ночь на четверг Януковичу назначили нового госадвоката — Ляшенко.

"Конечно, защита подзащитного без встречи является нелепой и неполной. Потому что неизвестна правовая позиция, отношение к уголовному нарушению, доказательствам", — заявил адвокат в четверг журналистам.

При этом он не ответил, когда именно собирается встретиться со своим подзащитным. Ляшенко также сообщил, что у него есть идеи, как связаться с его подзащитным, но не стал их озвучивать.

Вместе с тем Ляшенко заявил, что пока не знает, успеет ли он к следующему судебному заседанию, которое назначено на 4 декабря, полностью ознакомиться с материалами уголовного дела.

Оболонский суд в Киеве в конце июня начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура намерена потребовать в суде для Януковича приговора к пожизненному заключению. Экс-президент категорически отрицает свою вину.