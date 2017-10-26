Киев c 2015 года организовал против ДНР 14 провокаций, заявили в республике

Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города. Архивное фото

Вид на город Донецк из квартиры, пострадавшей в результате обстрела города. Архивное фото

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости.Киев за 2,5 года организовал 14 крупных провокаций против самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которых погибли 63 человека, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.

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"С января 2015 года 14 раз украинская сторона устраивала циничные провокации, в которых ранены 169 и погиблы 63 человека, также были повреждены объекты инфраструктуры и жилые дома. Все эти провокации были организованы под значимые события международного уровня. Украина пытается таким образом выбить себе преференции, а республики выставить виновными", — сказал собеседник агентства.

Якубов пояснил, что речь идет о крупных провокациях против республик, организованных Киевом не только на территории ДНР, но и в городах, подконтрольных силовикам. Это, в том числе, обстрел города Мариуполь из РСЗО "Град" 24 января 2015 года и взрыв пассажирского автобуса в районе города Волновахи 13 января 2015 года.