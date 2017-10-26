Киев c 2015 года организовал против ДНР 14 провокаций, заявили в республике

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости.Киев за 2,5 года организовал 14 крупных провокаций против самопровозглашенной Донецкой народной республики, в которых погибли 63 человека, заявил РИА Новости руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе Руслан Якубов.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
Якубов пояснил, что речь идет о крупных провокациях против республик, организованных Киевом не только на территории ДНР, но и в городах, подконтрольных силовикам. Это, в том числе, обстрел города Мариуполь из РСЗО "Град" 24 января 2015 года и взрыв пассажирского автобуса в районе города Волновахи 13 января 2015 года.