Раненный при взрыве в Киеве Мосийчук заявил, что находится под охраной

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости.Депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, которой пострадал при взрыве в Киеве, заявил, что находится в больнице под охраной правоохранителей и своих соратников.

МВД Украины ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Два человека погибли. Уголовное дело было возбуждено по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

"Я под охраной, в том числе сотрудников МВД и своих соратников, у которых есть разрешение на ношение оружия. Больница оцеплена по периметру, где я нахожусь…. Я буду делать все, чтобы моя охрана была совершенной", — сообщил Мосийчук в эфире телеканала"112 Украина".

Он также заявил, что после проведенной ночью операции его состояние уже стабилизировалось. "Лучше, чем вчера (о своем состоянии здоровья — ред.)… Дам соответствующие объяснения правоохранительным органам. Еще не давал, потому что не был в состоянии, до сих пор нахожусь в реанимации. Я прооперирован, четыре часа шла операция, много осколков с меня вытащили, некоторые еще остались во мне", — сказал депутат.