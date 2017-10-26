Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.
Там добавили, что в настоящий момент на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях идет разгрузка гуманитарной помощи. Весь груз будет распределен по социально значимым объектам и среди нуждающегося населения.
В МЧС сообщили, что непредвиденных ситуаций в пути не возникло. "Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", — сказали в МЧС.
Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.
Эта колонна стала 70-й по счету с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.