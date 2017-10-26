Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донбасс гуманитарную помощь

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (266)

70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса

70-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Автомобильная колонна МЧС России доставила в Донецк и Луганск очередную партию гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе министерства.

"В Луганск и Донецк автомобили МЧС привезли более 400 тонн гуманитарных грузов — детские продуктовые наборы, медикаменты, медицинское имущество и художественную литературу", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в настоящий момент на специальных пунктах приема груза в Донецкой и Луганской областях идет разгрузка гуманитарной помощи. Весь груз будет распределен по социально значимым объектам и среди нуждающегося населения.

В МЧС сообщили, что непредвиденных ситуаций в пути не возникло. "Доставка гуманитарной помощи прошла штатно", — сказали в МЧС.

Все автомобили прошли на российско-украинской границе досмотр в присутствии представителей таможенной и пограничной служб Украины. Проверке подлежала не только техника, но и сопроводительные документы на гуманитарный груз.

После разгрузки автомобили направятся в Донской спасательный центр МЧС России через пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Эта колонна стала 70-й по счету с августа 2014 года. За это время 69 автоколонн успешно доставили на территорию юго-востока Украины более 71 тысячи тонн необходимых гуманитарных грузов.