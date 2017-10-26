В ДНР заявили, что соблюдают режим тишины и отвели вооружение в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики строго соблюдают режим прекращения огня в Донбассе, а все тяжелое вооружение, согласно минским договоренностям, находится в местах отвода, заявили РИА Новости в оперативном командовании ДНР.

Ранее в пресс-центре военной операции украинских силовиков заявили о 15 нарушениях перемирия со стороны ополченцев за сутки, отметив при этом, что на мариупольском направлении огонь велся из минометов и реактивной системы залпового огня.

"Вооруженные силы ДНР строго придерживаются договоренностей о режиме прекращения огня. Все тяжелое вооружение, согласно договоренностям об отводе тяжелого вооружения, находится в местах отвода… Заявления о применении нами тяжелых орудий — очередная провокация, направленная на дискредитацию ДНР", — заявил представитель оперативного командования.

Ранее было подписано соглашение об отводе вооружений калибром более 100 миллиметров и танков от линии соприкосновения в Донбассе. Этот процесс завершился 12 ноября 2015 года.