Президент Киргизии подарил Коран новому спикеру парламента

БИШКЕК, 26 окт — РИА Новости, Юлия Орлова. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев встретился с избранным накануне спикером парламента страны Дастаном Джумабековым и подарил ему Коран, сообщила в четверг пресс-служба киргизского лидера.

Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) Киргизии в среду сменил своего спикера, после того как Чыныбай Турсунбеков заявил о добровольной отставке с поста главы палаты. На должность председателя парламента претендовали два кандидата — Джумабеков от партии "Кыргызстан" и выдвинутый парламентской оппозицией представитель партии "Онугуу-прогресс" Исхак Масалиев. За Джумабекова проголосовали 80 депутатов 120-местного парламента.

"В ходе встречи президент Алмазбек Атамбаев поздравил Дастанбека Джумабекова с избранием на высокий и ответственный пост и пожелал ему успехов. Глава государства подарил торага (спикеру – ред.) Жогорку Кенеша священный Коран и издание эпоса "Манас", отметив, что и сегодня продолжается борьба киргизского народа за независимость", — сообщили в пресс-службе.

Атамбаев выразил надежду на то, что деятельность парламента "будет способствовать укреплению устойчивости политической системы страны", а также "совершенствованию взаимодействия коалиции большинства и парламентской оппозиции".