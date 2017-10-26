Силовики выпустили по ДНР около 470 боеприпасов за сутки, сообщили в СЦКК

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (263)

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

Выбитые стекла в жилом доме в результате ночного обстрела Кировского района города Донецка. Архивное фото

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские силовики выпустили по территории самопровозглашенной Донецкой народной республики около 470 боеприпасов за минувшие сутки, заявили в четверг в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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Ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о 24 нарушениях режима прекращения огня со стороны силовиков за сутки.

"Общее количество примененных вооруженными силами Украины боеприпасов – 468 единиц", — сказал журналистам представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, на донецком направлении силовики десять раз применяли минометы. По территории ДНР было выпущено 65 мин и почти 300 гранат, добавили в СЦКК.

"Горловское направление: минометы калибра 82 миллиметра применялись один раз, выпущено две мины. Мариупольское направление: минометы калибра 120 миллиметров применялись три раза, калибром 82 миллиметра — два. Выпущено 38 мин, произведено 32 выстрела из БМП и БТР", — добавили в представительстве ДНР в СЦКК.