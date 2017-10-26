В ДНР заявили, что силовики 24 раза за сутки нарушили перемирие в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 окт — РИА Новости. Украинские силовики 24 раза за минувшие сутки нарушили режим прекращения огня в Донбассе, заявили в четверг в оперативном командовании самопровозглашенной Донецкой народной республики.
46.6%Нет, разрешить конфликт между Донбассом и Киевом невозможно в принципе
49.7%Диалог возможен лишь после смены власти на Украине
3.7%Донбасс добровольно вернется, если Киев прекратит боевые действия
По его словам, силовики вели огонь из минометов, бронетехники, гранатометов и стрелкового оружия.