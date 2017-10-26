В США Россию назвали крупнейшим "экспортером" бойцов в ИГ*

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах ИГ*. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.

В документе под названием "За пределами халифата: иностранные боевики и угроза их возвращения" утверждается, что на стороне террористов воюют 3417 россиян.

По подсчетам компании, именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем месте оказалась Иордания (три тысячи), затем идут Тунис (2926 человек) и Франция (1910 граждан).

По оценкам экспертов, в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ*, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800 и во Францию — 271.

Ранее председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников заявил, что террористы ИГ* хотят посеять панику в самых разных точках мира. Он призвал иностранных партнеров шире участвовать в формировании международного банка данных по противодействию терроризму.

*Террористическая организация, запрещенная в России