В США Россию назвали крупнейшим "экспортером" бойцов в ИГ*

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Американская консалтинговая компания Soufan Group подсчитала число иностранных наемников в рядах ИГ*. Соответствующий доклад опубликован на сайте организации.
По подсчетам компании, именно Россия стала страной, откуда приезжает больше всего наемников. Второе место занимает Саудовская Аравия (3224 человека), на третьем месте оказалась Иордания (три тысячи), затем идут Тунис (2926 человек) и Франция (1910 граждан).
По оценкам экспертов, в Россию вернулись 400 человек, воевавших за ИГ*, в Саудовскую Аравию — 760, в Иорданию — 250, в Тунис — 800 и во Францию — 271.
*Террористическая организация, запрещенная в России