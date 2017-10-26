Число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в центре Киева выросло до двух, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

МВД ранее сообщило, что при взрыве на выходе из здания телеканала "Эспрессо" в Киеве пострадали пять человек, в том числе депутат Рады от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук, его охранник и политолог Виталий Бала. Охранник позже скончался от полученных ранений. Уголовное дело возбудили по статье "теракт", расследование будет вести Служба безопасности Украины.

По ее словам, вторым погибшим стал прохожий. "Насколько я понимаю, двое погибших, это охранник Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице", — сказала она.

"Сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой, кроме сотрудников СБУ, вошли правоохранители других органов. Рассматриваются все версии", — цитирует слова Гитлянской сайт телеканала "112 Украина".