Число жертв взрыва в Киеве возросло до двух

КИЕВ, 26 окт — РИА Новости. Число погибших при взрыве в центре Киева выросло до двух, сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.
По ее словам, вторым погибшим стал прохожий. "Насколько я понимаю, двое погибших, это охранник Мосийчука и местный житель, который просто был рядом. Остальным ничего не угрожает, они находятся в больнице", — сказала она.
"Сейчас работает следственно-оперативная группа, в состав которой, кроме сотрудников СБУ, вошли правоохранители других органов. Рассматриваются все версии", — цитирует слова Гитлянской сайт телеканала "112 Украина".