В Индии толпа молодых людей избила туристов из Швейцарии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт — РИА Новости. Толпа молодежи в индийском городе Фатехпур-Сикри избила туристов из Швейцарии, сообщает в четверг издание Times of India со ссылкой на потерпевших.
По словам Клэра, они прогуливались у вокзала в Фатехпур-Сикри, когда их начала преследовать группа молодежи. Они "отпускали комментарии" в адрес пары, которые те не понимали из-за незнания языка, после чего заставили их остановиться, чтобы сделать селфи с Мари.
"Парни просто не прекращали идти за нами, несмотря на наши протесты. Все это время они продолжали делать фотографии и пытались приблизиться к Мари. Из того, что мы поняли, они спрашивали наши имена и место, где мы остановились в Агре. Они домогались до нас. Они попросили проследовать за ними в какое-то место, что мы отказались делать. Немного погодя на меня обрушился дождь из камней и палок. Когда Мари вмешалась, ее тоже не пожалели", — рассказал изданию Клэр, который вместе с Мари находится в одной из больниц Дели.
При этом нападение произошло при свидетелях, которые, по словам потерпевших, вместо того, чтобы помочь им, снимали происходящее на видео. Несмотря на серьезные травмы, пострадавшие не хотели подавать заявление в полицию, однако правоохранительные органы сами зарегистрировали дело. Они уже установили личности троих нападавших, однако точное их число не называется.
Дроз отмечает, что не понимает, почему молодые люди атаковали их. По ее словам, они не взяли ничего ценного. Кроме того, она опровергла предположение полиции, что пара целовалась на публике, что могло спровоцировать агрессию со стороны местных жителей.
На историю обратила внимание министр иностранных дел Сушма Сварадж. Она распорядилась, чтобы власти Уттар-Прадеш предоставили ей доклад об инциденте, и пообещала направить своих подчиненных к пострадавшим в госпиталь.