В Индии толпа молодых людей избила туристов из Швейцарии

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 окт — РИА Новости. Толпа молодежи в индийском городе Фатехпур-Сикри избила туристов из Швейцарии, сообщает в четверг издание Times of India со ссылкой на потерпевших.

Инцидент произошел еще в субботу в Фатехпур-Сикри, округ Агра штата Уттар-Прадеш. Туристы, 24-летние Квентин Жереми Клэр и Мари Дроз из Лозанны, прогуливались по бывшей столице Могольской империи после посещения расположенного в 10 километрах города Агра. Последний пользуется популярностью среди туристов из-за расположенной там мечети-мавзолея Тадж-Махал, сам Фатехпур-Сикри также привлекает иностранцев благодаря объектам архитектуры.

По словам Клэра, они прогуливались у вокзала в Фатехпур-Сикри, когда их начала преследовать группа молодежи. Они "отпускали комментарии" в адрес пары, которые те не понимали из-за незнания языка, после чего заставили их остановиться, чтобы сделать селфи с Мари.

"Парни просто не прекращали идти за нами, несмотря на наши протесты. Все это время они продолжали делать фотографии и пытались приблизиться к Мари. Из того, что мы поняли, они спрашивали наши имена и место, где мы остановились в Агре. Они домогались до нас. Они попросили проследовать за ними в какое-то место, что мы отказались делать. Немного погодя на меня обрушился дождь из камней и палок. Когда Мари вмешалась, ее тоже не пожалели", — рассказал изданию Клэр, который вместе с Мари находится в одной из больниц Дели.

По словам Дроз, она пыталась помешать нападавшим, поскольку думала, что они не будут быть женщину. В итоге у девушки сломана рука, а на теле остались многочисленные синяки от ударов. Клэр пострадал еще больше, по словам докторов, у него были диагностированы "перелом черепа и гематома головного мозга", он сразу был направлен в реанимационное давление. По словам докторов, у мужчины пострадали слуховые нервы правого уха, сам швейцарец говорит, что не слышит этим ухом.

При этом нападение произошло при свидетелях, которые, по словам потерпевших, вместо того, чтобы помочь им, снимали происходящее на видео. Несмотря на серьезные травмы, пострадавшие не хотели подавать заявление в полицию, однако правоохранительные органы сами зарегистрировали дело. Они уже установили личности троих нападавших, однако точное их число не называется.

Дроз отмечает, что не понимает, почему молодые люди атаковали их. По ее словам, они не взяли ничего ценного. Кроме того, она опровергла предположение полиции, что пара целовалась на публике, что могло спровоцировать агрессию со стороны местных жителей.

На историю обратила внимание министр иностранных дел Сушма Сварадж. Она распорядилась, чтобы власти Уттар-Прадеш предоставили ей доклад об инциденте, и пообещала направить своих подчиненных к пострадавшим в госпиталь.