РФПИ примет участие в проекте создания города Неом в Саудовской Аравии

ЭР-РИЯД, 25 окт — РИА Новости. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с ведущими российскими и международными партнерами примет участие в проекте по созданию города будущего Неом в Саудовской Аравии, сказал глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах форума Future Investment Initiative.

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Сальман в первый день форума во вторник представил проект создания глобального инновационного города Неом, который будет иметь собственную регулятивную среду и находиться под контролем наследника престола. Финансирование проекта будет осуществляться за счет государственных средств, ресурсов саудовского госинвестфонда Public Investment Fund (PIF), а также частных инвестиций. Предполагается привлечь в проект около 500 миллиардов долларов.

Неом расположится на территории площадью 260 тысяч квадратных километров на побережье Красного моря по соседству с Иорданией и Египтом и будет обеспечиваться электроэнергией, создаваемой из возобновляемых источников.

"Мы рады возможности принять участие в таком амбициозном проекте, который будет сочетать в себе применение новых технологий из совершенно разных сфер – от возобновляемой энергетики и передовой транспортной и портовой инфраструктуры до технологий искусственного интеллекта. РФПИ намерен выступать в качестве соинвестора с другими международными фондами, а также привлекать к созданию города Неом ведущие российские компании, способствуя тем самым их высокотехнологичной экспансии на перспективных рынках Саудовской Аравии и всего Ближнего Востока", — заявил Дмитриев.

Согласно достигнутым договоренностям, деятельность РФПИ в рамках работы над проектом создания города Неом будет способствовать привлечению ведущих российских высокотехнологичных компаний в таких сферах, как солнечная энергетика, здравоохранение и образование, технологии искусственного интеллекта, высокоскоростной транспорт, а также портовая инфраструктура для перевалки сельскохозяйственной продукции.

В среду на полях форума Дмитриев провел встречу с наследным принцем Саудовской Аравии. Стороны обсудили инвестиционное сотрудничество.