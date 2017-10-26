В Азербайджане уничтожили группу, планировавшую теракт на митинге оппозиции

БАКУ, 26 окт – РИА Новости. Служба госбезопасности (СГБ) Азербайджана уничтожила группу лиц, планировавших теракт на митинге оппозиции в Баку, сообщает отдел по связям с общественностью СГБ.

"В результате проведенной Службой государственной безопасности Азербайджана спецоперации ликвидирована группа лиц, планировавших теракт на митинге в Баку", — говорится в сообщении.

Службой госбезопасности было установлено, что группировка подчинялась зарубежной религиозно-экстремистской террористической организации, ее возглавлял гражданин Азербайджана Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, живший в поселке Локбатан Гарадагского района города Баку.

Уточняется, что данная группа изготовила несколько взрывных устройств и испытала их 22 октября в поселке Локбатан.

"Также было установлено, что группа лиц пришла к согласию о совершении терактов на митинге оппозиции, который должен состояться 28 октября в Баку. В результате проведенных 25 октября СГБ комплексных мер, члены преступной группировки — Алекберов Бахтияр Мамедсадыг оглу, Масимли Анар Мехман оглу, Гусейнли Джавид Гусейн оглу, оказавшие сопротивление с применением огнестрельного оружия, были уничтожены ответными мерами спецгруппой СГБ в соответствии с законодательством", — сообщает ведомство.

В настоящее время проводятся следственные мероприятия.