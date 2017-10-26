Жители Афин на сутки остались без метро из-за забастовки

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники афинского метро в четверг проводят забастовку против приватизации общественного транспорта.
В заявлении говорится, что предстоящий через несколько дней переход на электронные проездные привёл к тому, что пассажиры вынуждены стоять в длинных очередях к билетным кассам, а сотрудники — работать без перерыва.
Авторитарное руководство министерства транспорта создало неконтролируемую ситуацию, чтобы выполнить свои обязательства перед будущими покупателями общественного транспорта, говорится в заявлении.
Как считает профсоюз, ведется целенаправленное обесценивание инфраструктуры общественного городского транспорта перед приватизацией.
Метро ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров. В связи с забастовкой ожидаются пробки на дорогах и проблемы с перевозкой пассажиров на наземном общественном транспорте.