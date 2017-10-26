Жители Афин на сутки остались без метро из-за забастовки

АФИНЫ, 26 окт — РИА Новости. Сотрудники афинского метро в четверг проводят забастовку против приватизации общественного транспорта.

Профсоюз трудящихся метро SELMA заявил, что идет на забастовку против хаоса, к которому неизбежно приведет городской транспорт в Афинах приватизация и передача метро в приватизационный "суперфонд".

В заявлении говорится, что предстоящий через несколько дней переход на электронные проездные привёл к тому, что пассажиры вынуждены стоять в длинных очередях к билетным кассам, а сотрудники — работать без перерыва.

Авторитарное руководство министерства транспорта создало неконтролируемую ситуацию, чтобы выполнить свои обязательства перед будущими покупателями общественного транспорта, говорится в заявлении.

"То, что происходит сейчас, не будет временным. Эта хаотическая ситуация, начиная с билетов, приобретает постоянный характер во всех службах и технической базе, с нехваткой запасных частей и основных средства для бесперебойной работы и обслуживания сети (метро)", — говорится в заявлении.

Как считает профсоюз, ведется целенаправленное обесценивание инфраструктуры общественного городского транспорта перед приватизацией.

Метро ежедневно пользуются десятки тысяч пассажиров. В связи с забастовкой ожидаются пробки на дорогах и проблемы с перевозкой пассажиров на наземном общественном транспорте.