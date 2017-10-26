В Ираке начали операцию по освобождению "последнего оплота" ИГ* в стране

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от боевиков террористической группировки "Исламское государство"* городов Рава и Эль-Кайм, сообщает курдский телеканал Rudaw.

По данным телеканала, премьер "приказал начать операцию против ИГ*" в этих городах. По данным агентства Франс Пресс, населенные пункты считаются последним оплотом боевиков в Ираке.

Аль-Абади ранее объявил о начале операций по освобождению от террористов последних районов в западной провинции Анбар под их контролем, а также главного штаба ИГ* в северной провинции Киркук — города Эль-Хавиджа.

*Террористическая организация, запрещенная в России.