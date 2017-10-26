Раненый депутат Мосийчук рассказал о своем состоянии после операции

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Народный депутат Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киева, рассказал о состоянии здоровья после проведенной операции.

"Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно", — написал парламентарий в Facebook.

Пресс-служба Мосийчука сообщила, что состояние пострадавшего врачи оценивают как средней степени тяжести.

Взрыв прогремел в центре Киева вечером в среду. Пострадали пять человек, один из них, охранник Мосийчука, скончался в больнице. МВД Украины квалифицировало инцидент как теракт, расследованием займется СБУ.

Сам Мосийчук назвал взрыв покушением, заказчики которого, по его утверждению, "сидят в Москве", а исполнители — в Киеве.

Власти Украины регулярно заявляют о причастности Кремля к громким происшествиям. Россия называет подобные утверждения абсурдными. Как отмечал сенатор Алексей Пушков, "что бы ни случилось на Украине, там сразу обвиняют Россию".