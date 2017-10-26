Главный день похорон короля Таиланда начался с шествия паланкина

БАНГКОК, 26 окт – РИА Новости. Главный день пятидневных траурных мероприятий похорон покойного короля Таиланда Пхумипхона Адулъядета (Рамы IX), день кремации останков покойного монарха, начался с первой из трех королевских процессий, предваряющих помещение церемониальной урны с останками покойного короля в королевский крематорий – шествия Большого королевского паланкина.

Церемониальная урна была помещена на Большой королевский паланкин чуть позже семи утра по местному времени (03.00 мск), после чего началась процессия во главе с царствующим королем Таиланда Маха Ватчиралонгконом (Рамой X), сыном и наследником покойного монарха, его младшей сестрой принцессой Маха Чакри Сириндхон и другими членами королевской семьи. Процессия обошла по неполному периметру Большой королевский дворец и Главную площадь Бангкока (Санам Луанг) по прилегающим к ним улицам. Большой королевский паланкин несли 56 военнослужащих, одетых в традиционные исторические мундиры сиамской армии и королевской службы, принятые в Сиаме (ныне Таиланд) до перехода на западные образцы формы военной и гражданской службы в конце XIX века. Процессию составляли военнослужащие всех видов вооруженных сил в красных парадных мундирах.

Шестидесятипятилетний король Маха Ватчиралонгкон, одетый в такой же красный парадный мундир со знаками различия главного маршала авиации, соответствующими его действительному воинскому званию, прошел во главе процессии весь круг. Процессия шла под марш, составленный из нескольких музыкальных произведений покойного короля и переложенных на маршевый ритм. В течение всего времени прохождения процессии раздавались одиночные залпы орудийного салюта.

По завершении круга процессия остановилась у королевского павильона, установленного на одном из перекрестков за стенами Большого королевского дворца, где ее уже ожидала королевская колесница "Пхра Маха Пхичай Ратчарот" ("Колесница Великая Победа") с экипажем из 221 человека, на которой церемониальная урна с телом покойного монарха проделает оставшийся путь до королевского крематория. Под королевский гимн Сиама, написанный в 1888 году русским композитором Петром Щуровским, церемониальная урна была поднята на колесницу, после чего вторая королевская похоронная процессия отправилась к королевскому крематорию.