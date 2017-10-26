Президента Бразилии выписали из госпиталя после обследования

МЕХИКО, 26 окт – РИА Новости. Президент Бразилии Мишел Темер в среду вечером был выписан из военного госпиталя в Бразилиа, куда он был доставлен утром того же дня в связи с урологическими проблемами.

В микроблоге Темера в Twitter опубликована фотография президента, покидающего госпиталь. На фото видно, как глава государства стоит у больницы, подняв вверх большие пальцы обеих рук.

"Сегодня у меня был большой дискомфорт, мне сделали серию тестов, я в порядке, медицинский совет высказался за то, чтобы я отдохнул в течение следующих нескольких дней, я благодарю всех, кто отправил мне сообщения, кто беспокоился о моем здоровье", — написал позднее Темер в своем микроблоге.

Госпитализация Темера произошла на фоне рассмотрения нижней палатой Национального конгресса Бразилии предъявления ему обвинений. В итоге обвинения были заблокированы, дело о коррупции с участием Темера не будет направлено в Верховный суд.

Ранее комиссия по конституции палаты депутатов Бразилии рекомендовала отказать генеральной прокуратуре в предъявлении обвинений главе государства. Речь шла об обвинениях в организации преступного сообщества, которое могло получить взятки на сумму 587 миллионов реалов (примерно 188 миллионов долларов).