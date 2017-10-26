Американские конгрессмены готовы пригласить Касперского на слушания

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конгрессмены США готовы пригласить главу "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского на слушания о продуктах его компании, изучение этой темы только началось, заявил РИА Новости член комитета палаты представителей по науке и глава надзорного подкомитета республиканец Дарин Лахуд.
Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.
"Мы определимся с этим. На эти слушания (Касперский) не был приглашён, но мы открыты для этого в будущем. Нам нужно подождать и посмотреть, что ещё он скажет. Мы только начали рассматривать этот вопрос", — сообщил Лахуд.
"Есть много недоверия к господину Касперскому и в целом к его организации. По крайней мере, я говорю за себя. Я не думаю, что люди доверяют тому, что он сказал этому комитету и тем, кто ведёт расследование", — добавил собеседник.
Конгрессмен подтвердил, в будущем еще пройдут слушания по "Касперскому". "Мы посмотрим, куда это приведет. Мы будем работать с партнерами в правительстве и искать как можно больше информации. Мы только начинаем этот процесс. Вероятнее всего, у нас будут ещё одни слушания до конца года", — сказал Лахуд.
АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.