Американские конгрессмены готовы пригласить Касперского на слушания

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости, Татьяна Калмыкова. Конгрессмены США готовы пригласить главу "Лаборатории Касперского" Евгения Касперского на слушания о продуктах его компании, изучение этой темы только началось, заявил РИА Новости член комитета палаты представителей по науке и глава надзорного подкомитета республиканец Дарин Лахуд.

При этом он сомневается, что конгрессмены с доверием относятся к тому, что говорит Касперский.

Министерство внутренней безопасности США ранее предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США. В "Касперском" заверили, что компания не помогает никаким правительствам в кибершпионаже или агрессивной деятельности в киберпространстве.

В комитете по технологиям уже прошли слушания "Оценки рисков использования продуктов "Лаборатории Касперского" для федерального правительства" с американскими экспертами по кибербезопасности. По итогам конгрессмен рассказал РИА Новости, что с приглашением Касперского на слушания ещё предстоит определиться.

"Мы определимся с этим. На эти слушания (Касперский) не был приглашён, но мы открыты для этого в будущем. Нам нужно подождать и посмотреть, что ещё он скажет. Мы только начали рассматривать этот вопрос", — сообщил Лахуд.

Он пояснил, что конгрессмены хотят выяснить, "почему Касперский предпринял действия против" США. По словам Лахуда, сообщения о том, что Касперский признался, что его компания случайно получила файлы, имевшие отношение к Агентству национальной безопасности США, "поднимает много других вопросов", которыми "обеспокоены" конгрессмены.

"Есть много недоверия к господину Касперскому и в целом к его организации. По крайней мере, я говорю за себя. Я не думаю, что люди доверяют тому, что он сказал этому комитету и тем, кто ведёт расследование", — добавил собеседник.

Конгрессмен подтвердил, в будущем еще пройдут слушания по "Касперскому". "Мы посмотрим, куда это приведет. Мы будем работать с партнерами в правительстве и искать как можно больше информации. Мы только начинаем этот процесс. Вероятнее всего, у нас будут ещё одни слушания до конца года", — сказал Лахуд.

Ранее газеты New York Times Washington Post со ссылкой на источники писали, что запрет на использование продуктов "Лаборатория Касперского" основывался на информации, которую спецслужбы США получили от израильских коллег. По их утверждению, в 2015 году израильские спецслужбы обнаружили на компьютерах компании некие хакерские инструменты, предположительно похищенные российскими правительственными службами у Агентства национальной безопасности США. Источники газет заявляют, что в результате "российской операции" у сотрудника АНБ были украдены секретные документы, которые тот по недосмотру хранил на домашнем компьютере, где был установлен антивирус российской компании. При этом источники допускают, что в руки "российских хакеров" могли попасть и другие секретные данные правительства США.

АНБ и Белый дом, а также посольство Израиля отказались комментировать статьи. Доказательств причастности хакеров или государственных учреждений из России к взлому каких-либо компьютеров газеты не предоставили.