Застрявшим в ОАЭ российским морякам выдали часть зарплаты и продукты

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Моряки с российского судна "Каролина Винд", которые застряли в ОАЭ, частично получили зарплату, им доставили продукты, сообщает администрация края

Ранее Российский профсоюз моряков (РПСМ) сообщал, что родственники членов экипажа российского теплохода "Каролина Винд", по их словам, брошенного судовладельцем "Находка Портбункер" в ОАЭ, подали заявление в Находкинскую транспортную прокуратуру с просьбой помочь с репатриацией моряков. По данным РПСМ, "Каролина Винд", как и другой теплоход компании "Кристал Норд", не может выйти из Персидского залива в связи окончанием срока действия судовых документов. Проблемы на судне были и с выплатой заработной платы, а также с доставкой продовольствия.

"В настоящее время на судне есть все необходимое. По последним данным, которые мы подтвердили в разговоре с членами экипажа, на танкер завезены продукты питания и вода, частично погашена задолженность по зарплате. По данным генконсульства, заработная плата сотрудникам выплачена за сентябрь", – отметила пресс-секретарь врио губернатора Приморья Олеся Ясевич, добавив, что по-прежнему актуальным остается вопрос о замене экипажа.

Власти Приморья подключились к решению судьбы моряков после того, как одна из жен членов экипажа обратилась в врио губернатора Приморья Андреюю Тарасенко. Он дал поручение департаменту международного сотрудничества Приморья оказать содействие компании-судовладельцу в решении проблемы с доставкой моряков на родину. Тарасенко связался с генеральным консулом РФ в Дубае и Северных Эмиратах Гочей Буачидзе, в результате диппредставительством был принят ряд мер по оказанию помощи экипажу.

Как пояснили в генконсульстве, сменить экипаж может только агент судовладельца в Шардже, но среди местных компаний пока не находится желающих выступить таким партнером, поскольку судно арестовано. Сейчас власти Приморья проводят переговоры с банком, наложившим взыскание. Направлено официальное письмо на имя конкурсного управляющего ООО "Находка-Портбункер" Владислава Нуриева с требованием незамедлительно принять меры для скорейшего возвращения членов экипажа танкера "Каролина Винд" на Родину.