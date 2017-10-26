Застрявшим в ОАЭ российским морякам выдали часть зарплаты и продукты

ВЛАДИВОСТОК, 26 окт – РИА Новости. Моряки с российского судна "Каролина Винд", которые застряли в ОАЭ, частично получили зарплату, им доставили продукты, сообщает администрация края
"В настоящее время на судне есть все необходимое. По последним данным, которые мы подтвердили в разговоре с членами экипажа, на танкер завезены продукты питания и вода, частично погашена задолженность по зарплате. По данным генконсульства, заработная плата сотрудникам выплачена за сентябрь", – отметила пресс-секретарь врио губернатора Приморья Олеся Ясевич, добавив, что по-прежнему актуальным остается вопрос о замене экипажа.
Как пояснили в генконсульстве, сменить экипаж может только агент судовладельца в Шардже, но среди местных компаний пока не находится желающих выступить таким партнером, поскольку судно арестовано. Сейчас власти Приморья проводят переговоры с банком, наложившим взыскание. Направлено официальное письмо на имя конкурсного управляющего ООО "Находка-Портбункер" Владислава Нуриева с требованием незамедлительно принять меры для скорейшего возвращения членов экипажа танкера "Каролина Винд" на Родину.