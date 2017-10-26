Республиканцы требуют от Клинтон ответов по поводу ее "связей с Россией"

ВАШИНГТОН, 26 окт — РИА Новости. Руководство Республиканской партии США призвало в среду своих сторонников потребовать от Хиллари Клинтон и национального комитета Демократической партии (НКДП) дать ответы по поводу ее "связей с Россией".
"После года лжи стало ясно, что жуликоватая Хиллари (так нынешний президент США Дональд Трамп называл свою соперницу по предвыборной кампании в 2016 году — ред.) и НКДП платили компании, имевшей связи с Россией, чтобы с помощью иностранного агента торпедировать президента Трампа", — говорится в петиции.
Там также указывается, что сценарий "российского расследования" изменился, и "теперь жуликоватой Хиллари и НКДП придется многое объяснить".
Как сообщила во вторник газета Washington Post, кампания экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон и национальный комитет Демократической партии помогли финансировать исследование, которое привело к скандальному досье на Трампа. Для проведения исследования наняли вашингтонскую компанию Fusion GPS, финансирование велось через адвокатскую фирму вплоть до конца октября 2016 года.New York Times писала, что сторонники демократической партии и противники Трампа среди республиканцев в 2015 году, когда миллиардер был кандидатом в президенты, наняли исследовательскую фирму Fusion GPS, возглавляемую Гленном Симпсоном, для составления досье на Трампа, где бы отражались его слабости и скандалы, связанные с бизнесом в недвижимости. В июне 2016 года Симпсон нанял бывшего британского агента МИ-6 Кристофера Стила. В анонимном документе утверждается, что "российские агенты" обладают компрометирующей информацией о Трампе. Документ был опубликован ресурсом BuzzFeed. Досье вызвало противоречивую реакцию. Опубликовавший досье сайт отмежевался от его содержания, а Белый дом категорически опроверг утверждения авторов.
В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.
Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".